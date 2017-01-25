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При нападении на отель в столице Сомали погибли 13 человек

Антитеррористическая операция завершена. 

При нападении на отель в столице Сомали погибли 13 человек
Теракт в Могадишо (Архив)
Фото: EPA/UPG

По меньшей мере 13 человек погибли и 10 пострадали в результате нападения боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб " на отель "Dayah Hotel" в столице Сомали Могадишо.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию. 

Исламисты протаранили ворота отеля заминированным автомобилем, а затем ворвались внутрь здания и открыли огонь. Позже поблизости прогремел еще один взрыв. 

Как отмечает Рейтер, в отеле, который подвергся нападению, часто отдыхают политики.

В числе погибших есть как гражданские лица, так и сотрудники сил безопасности. Ожидается, что количество погибших может возрасти.

На данный момент операция правоохранительных органов против боевиков завершена. Отель находится под контролем полиции.

Напомним, что подобное нападение на гостиницу в Могадишо было совершено и в начале июня 2016 года. Тогда погибли 10 человек.

"Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") - радикальная исламистская группировка, действующая в Сомали и за ее пределами, союзница террористической организации "Аль-Каида". Она ставит целью создание общества, живущего по законам шариата, и использует для вербовки радио и интернет. Деятельность "Аш-Шабаб" признана экстремистской и запрещена на территории ряда стран.

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Тэги: Сомали, теракты, "Аш-Шабаб"

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