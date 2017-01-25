Польша поддерживает санкции против РФ за агрессию в Украине, - Дуда "Россия ведет жесткую политику, с которой Польша как член международного сообщества, ЕС и НАТО, в значительной степени не соглашается".

Анджей Дуда Фото: podrobnosti.ua

Польша поддерживает международные санкции против России за нарушение ею международного права в Украине.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью телеканалу TV Republika.

"Мы являемся страной, которая является сторонником санкций (против России - ред.) в связи с ситуацией в Украине, в связи с тем, что Россия бесправно, нарушая нормы международного права, оккупировала Крым, и мы это подчеркиваем, когда есть возможность", - заявил Дуда.

Он выразил надежду, что активная позиция Польши и польских политиков на международной арене, международного сообщества в целом во всех измерениях, в том числе крупнейших игроков, таких как США и их президент, приведет к тому, что Россия все же начнет придерживаться норм международного права.

"Верховенство международного права имеет фундаментальное значение для мира в мире, а также для безопасности Польши", - подчеркнул глава государства.

Дуда также отметил, что Россия ведет жесткую политику, с которой Польша как член международного сообщества, ЕС и НАТО, в значительной степени не соглашается.

Напомним, накануне МИД Польши рассекретил документ 2008 года о переходе к пророссийскому курсу.