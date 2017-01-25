Эффект Трампа
Эффект Трампа
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
ГлавнаяМир

AP сообщило о планах Трампа начать строительство стены на границе с Мексикой

Первые шаги по изменению миграционной политики Трамп намерен предпринять уже сегодня.

AP сообщило о планах Трампа начать строительство стены на границе с Мексикой
Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп начнет изменения в миграционной политике с мер по укреплению государственных границ, включая строительство стены на границе США и Мексики. 

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на два источника в президентской администрации.

По их словам, первые шаги по изменению миграционной политики Трамп намерен предпринять уже сегодня. Позднее на этой неделе ожидается, что Трамп примет меры по ограничению потока в США беженцев и мигрантов, включая запрет на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран.

Сам Трамп написал в своем "Твиттере" о том, что в среду, 25 января, ожидается "большой день", посвященный встречам и мероприятиям в сфере национальной безопасности. "Помимо всего прочего, мы будем строить стену!" - пообещал Трамп. Как уточняет AP, на сегодня запланирован визит президента Трампа в министерство внутренней безопасности США.

Ранее о планах Трампа по изменению миграционной политики США узнало агентство Рейтер. По информации агентства, в ближайшее время Трамп подпишет указ о запрете на въезд в США мигрантам и беженцам из семи стран Ближнего Востока и Африки. 

Построить стену на границе с Мексикой Трамп обещал еще во время предвыборной кампании. Он также заявлял, что строительство будет вестись за счет мексиканской стороны. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отверг идею Трампа.

Новости по теме:

Тэги: США, мигранты, беженцы, Мексика, законы, Дональд Трамп

Читайте в разделе