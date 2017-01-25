AP сообщило о планах Трампа начать строительство стены на границе с Мексикой Первые шаги по изменению миграционной политики Трамп намерен предпринять уже сегодня.

Трамп Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп начнет изменения в миграционной политике с мер по укреплению государственных границ, включая строительство стены на границе США и Мексики.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на два источника в президентской администрации.

По их словам, первые шаги по изменению миграционной политики Трамп намерен предпринять уже сегодня. Позднее на этой неделе ожидается, что Трамп примет меры по ограничению потока в США беженцев и мигрантов, включая запрет на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран.

Сам Трамп написал в своем "Твиттере" о том, что в среду, 25 января, ожидается "большой день", посвященный встречам и мероприятиям в сфере национальной безопасности. "Помимо всего прочего, мы будем строить стену!" - пообещал Трамп. Как уточняет AP, на сегодня запланирован визит президента Трампа в министерство внутренней безопасности США.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017

Ранее о планах Трампа по изменению миграционной политики США узнало агентство Рейтер. По информации агентства, в ближайшее время Трамп подпишет указ о запрете на въезд в США мигрантам и беженцам из семи стран Ближнего Востока и Африки.

Построить стену на границе с Мексикой Трамп обещал еще во время предвыборной кампании. Он также заявлял, что строительство будет вестись за счет мексиканской стороны. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отверг идею Трампа.