В бюджете "Газпрома" обнаружилась дыра на $15 млрд Эксперты считают, что "Газпром" готовится к тому, что ему придется предоставлять скидки на европейском рынке.

"Газпром" Фото: EPA/UPG

Резкое падение цен на газ в Европе и политические мегапроекты по возведению новых трубопроводов в ЕС и Китай проели дыру в бюджете российского "Газпрома".

Финансовый план компании на ближайшие три года подразумевает ежегодное превышение расходов над доходами, сообщает в обзоре Сбербанк CIB, передает Finanz.ru.

Даже если цены на нефть удержатся у текущих отметок, дыра в бюджете "Газпрома" составит не менее $15 млрд, подсчитали аналитики Алекс Фэк и Валерий Нестеров.

Покрывать дефицит "Газпрому" придется за счет рекордных внешних займов и распродажи активов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на проект бюджета "Газпрома", в 2017-2019 годах компания планирует разместить долг на $27 млрд и привлечь еще $6 млрд от продажи собственности.

Деньги нужны на мегастройки: "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Северный поток-2", которые обойдутся компании в €20 млрд ($21,3 млрд), сообщил глава управления "Газпрома" Андрей Воробьев, передают "Ведомости".

Обеспечить эту сумму за счет собственных средств практически нереально: из-за резкого падения цен на газ в Европе экспортная выручка "Газпрома" в 2016-м году стала минимальной за 12 лет даже несмотря на то, что поставки в физическом выражении выросли на 11%.

В бюджет 2017-2018 годов "Газпром" закладывает цену $171 за тысячу кубометров при нефти по $50 за баррель, а это необычно низкий уровень, отмечают Фэк и Нестеров. Для сравнения: в 2016 году при нефти по $41,2 за баррель газ "Газпрома" уходил в ЕС по $159 долларов за тысячу кубов.

Судя по всему, "Газпром" готовится к тому, что ему придется предоставлять скидки на европейском рынке, куда в ближайшие годы начнет поступать дешевый СПГ из Катара, Австралии и США, предполагают эксперты Сбербанк CIB.

Из-за дыры в бюджете "Газпром" не сможет выплачивать повышенные дивиденды по норме, которую продвигает Минфин РФ, - 50% чистой прибыли. По данным источников Bloomberg, уже принято решение заморозить выплаты на ближайшие три года.

Политические амбиции, реализуемые с помощью "Газпрома" дорого обходятся и самой компании, и российскому бюджету, и в итоге российским гражданам, констатирует партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

В выигрыше, однако, остаются близкие к Кремлю подрядчики, получающие миллиардные контракты на строительство трубопроводов и компрессорных станций и оттачивающие свои способности по раздуванию смет.

"На участке Грязовец - Выборг средняя цена километра трассы достигла $4,8 млн, что втрое превышает затраты аналогичных проектов в других странах", - приводит пример Крутихин.

За девять месяцев 2016 года чистая прибыль "Газпрома" обвалилась в 2,3 раза - до 75,417 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась в 2,8 раза и составила 192,664 млрд рублей. Выручка уменьшилась на 10% - до 2,775 трлн руб.

Выплаты членам правления "Газпрома" были увеличены на 22% - до 2,129 млрд рублей, в том числе премии - на 72%, до 1,124 млрд рублей.

Напомним, что ранее в январе, "Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд за некупленный газ. "Нафтогаз" отказался оплачивать счет "Газпрома".