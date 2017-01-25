Панама приостановила расследование "панамского досье" В Конституционный суд поступила жалоба на законность расследования о "панамских документах".

Офис Mossack Fonseca в Панаме Фото: EPA/UPG

Власти Панамы были вынуждены приостановить расследование дела об утечке документов компании Mossack Fonseca, которые якобы свидетельствуют о причастности ряда мировых политиков и бизнесменов к оффшорным схемам.

Об этом сообщает местное панамское агентство Panama Today. Как отмечается, в Конституционный суд поступила жалоба на законность расследования.

По словам генерального прокурора Панамы Кении Порселл, которые приводит Panama Today, теперь решение о продолжении расследования дела должен принять Верховный суд страны. О том, когда состоится само рассмотрение, не сообщается. Также в заявлении Генпрокуратуры не говорится, кто именно подал жалобу.

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований сообщил о владельцах оффшоров в Панаме, имена которых фигурировали в утечке документов Mossack Fonseca. Среди них назывался Сергей Ролдугин, которого считают другом президента РФ Владимира Путина. По данным журналистов, на него зарегистрированы офшорные компании, на счета которых поступали крупные суммы от российских корпораций.

В файлах Mossack Fonseca называются имена свыше 70 действующих или бывших глав государств, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей культуры. Среди них, в частности, премьер-министр Исландии, ушедший в отставку в ходе скандала вокруг утечки, и родственники экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона.