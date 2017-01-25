Конгрессу США предложат запретить президенту первым наносить ядерный удар Законопроект подготовили два конгрессмена-демократа.

Конгресс США, Вашингтон, 09 декабря 2016 года Фото: EPA/UPG

В Конгресс США внесут законопроект, запрещающий президенту страны первым наносить ядерный удар без официального объявления войны государству парламентом США.

Об этом пишет Foreign Policy.

Законопроект подготовили два конгрессмена-демократа. Отмечается, что инициатива неоднократно обсуждалась и ранее, когда президентом США был Барак Обама, но никогда не рассматривалась всерьез.

Теперь, когда президентом стал Дональд Трамп, документ поступит на рассмотрение Конгресса. "Президент Трамп предположил, что рассмотрит возможность борьбы с террористами с помощью ядерного оружия. К сожалению, у него есть власть нанести удар первым. Во время конфликта с другой ядерной державой эта возможность может кардинально увеличить риск непреднамеренной ядерной эскалации", - отмечается в пояснении к законопроекту.

Конгрессмены фактически предлагают ограничить доступ президента США к "ядерному чемоданчику" - специальному чемодану, содержащему приборы и информацию, которые позволяют американскому президенту отдать приказ о применении ядерного оружия.

Один из авторов законопроекта подчеркивает, что президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании продемонстрировал "невежество" по отношению к ядерному вооружению США. "Это пугающая реальность, когда главнокомандующий США продемонстрировал невежество в отношении ядерной триады, и как избранный президент огульно рассуждал о ядерной политике США в "Твиттере", - подчеркнул конгрессмен Тед Лью. По его словам, Конгресс должен ограничить обстоятельства, при которых США могут наносить ядерный удар первыми.

Напомним, что в конце декабря Трамп высказался за расширение ядерного потенциала США.