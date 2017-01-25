Сенат США утвердил кандидатуру Хейли на должность постпреда США при ООН "За" проголосовали 96 сенаторов из 100.

Никки Хейли Фото: EPA/UPG

Сенат США утвердил кандидатуру губернатора Южной Каролины Никки Хейли на пост постоянного представителя США при ООН.

"За" проголосовали 96 сенаторов из 100, "против" - 4.

Хейли, дочь иммигрантов из Индии, стала первым в истории Южной Каролины женщиной-губернатором. Она не имеет дипломатического опыта, и высшее образование получила в финансовой сфере. До того, как попасть на госслужбу, Хейли занималась семейным бизнесом.

С августа 2013 года должность постпреда США при ООН занимала Саманта Пауэр.