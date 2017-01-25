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Сенат США утвердил кандидатуру Хейли на должность постпреда США при ООН

"За" проголосовали 96 сенаторов из 100.

Сенат США утвердил кандидатуру Хейли на должность постпреда США при ООН
Никки Хейли
Фото: EPA/UPG

Сенат США утвердил кандидатуру губернатора Южной Каролины Никки Хейли на пост постоянного представителя США при ООН.

"За" проголосовали 96 сенаторов из 100, "против" - 4.

Хейли, дочь иммигрантов из Индии, стала первым в истории Южной Каролины женщиной-губернатором. Она не имеет дипломатического опыта, и высшее образование получила в финансовой сфере. До того, как попасть на госслужбу, Хейли занималась семейным бизнесом.

С августа 2013 года должность постпреда США при ООН занимала Саманта Пауэр.

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Тэги: США, ООН, Сенат

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