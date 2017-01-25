На телеканале "Россия-1" объявили Пинчука будущим президентом Украины Статья украинского бизнесмена в Wall Street Journal "в России понравилась".

Фото: lanet.ua

В программе "60 минут", вышедшей в эфир 24 января на телеканале "Россия-1", объявили, что бизнесмен Виктор Пинчук потенциальный будущий президент Украины и главный оппонент Петра Порошенко.

Об этом журналист Роман Цимбалюк сообщил в фейсбуке.

"Сегодня на телеканале Россия-1 объявили, что Виктор Пинчук потенциальный будущий президент Украины и главный оппонент Петра Порошенко. В Москве говорят, что Пинчук умный и его печатает Wall Street Journal, а Порошенко нет. Статья Пинчука в России понравилась - здесь все хотелки Кремля: от признания оккупации Крыма до отказа от евроинтеграции", - написал он.

Цимбалюк отметил, что, по версии этого российского телеканала, "только сторонники Порошенко не признают аннексию Крыма, а противники признают".

Напомним, в своей статье от 30 декабря Пинчук предложил, чтобы Украина отказалась от идеи вступить в Европейский союз и НАТО, не поднимала вопрос территориальной принадлежности Крыма, провела местные выборы на Донбассе до восстановления контроля над оккупированными районами.

После разразившегося скандала Пинчук написал новую статью, в которой заявил, что его неправильно поняли.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство в отношении Виктора Пинчука из-за его статьи в Wall Street Journal. Назначена соответствующая судебная семантико-текстуальная экспертиза.