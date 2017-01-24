Президент Болгарии распустил парламент Досрочные парламентские выборы назначены на 26 марта.

Румен Радев Фото: EPA/UPG

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске с 27 января Народного собрания (парламент) и о проведении 26 марта досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает Укринформ.

"Глава государства подписал указ о роспуске с 27 января 43 Народного собрания и о проведении 26 марта нынешнего года досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении пресс-службы главы Болгарии.

Сообщается также, что другим своим указом Радев назначил Огняна Стефана Герджикова руководителем служебного правительства, которое будет работать до проведения досрочных парламентских выборов и утверждения нового правительства страны.

Напомним, Румен Радев вступил в должность президента Болгарии 22 января. Радев стал пятым президентом Болгарии. Он был избран на выборах 13 ноября 2016 года, получив поддержку 59,37% избирателей.