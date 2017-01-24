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Президент Болгарии распустил парламент

Досрочные парламентские выборы назначены на 26 марта.

Президент Болгарии распустил парламент
Румен Радев
Фото: EPA/UPG

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске с 27 января  Народного собрания (парламент) и о проведении 26 марта досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает Укринформ.

"Глава государства подписал указ о роспуске с 27 января 43 Народного собрания и о проведении 26 марта нынешнего года досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении пресс-службы главы Болгарии.

Сообщается также, что другим своим указом Радев назначил Огняна Стефана Герджикова руководителем служебного правительства, которое будет работать до проведения досрочных парламентских выборов и утверждения нового правительства страны.

Напомним, Румен Радев вступил в должность президента Болгарии 22 января. Радев стал пятым президентом Болгарии. Он был избран на выборах 13 ноября 2016 года, получив поддержку 59,37% избирателей.

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Тэги: Болгария, парламентские выборы, Румен Радев

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