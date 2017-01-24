В парламенте Бельгии отвергли проект за отмену санкций против России Проект резолюции отвергнут почти единогласно.

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Комиссия по иностранным делам палаты представителей федерального парламента Бельгии отвергла проект резолюции, призывающей власти королевства инициировать отмену Евросоюзом экономических санкций против России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат ассамблеи от оппозиционной "Народной партии" Альдо Каркаси внес документ на рассмотрение комиссии нижней палаты парламента Бельгии в июле 2016 года.

Автор проекта во вторник сообщил, что состоялись дебаты.

"Проект резолюции отвергнут почти единогласно", - отметил он.

Напомним, накануне один из основных кандидатов в президенты Франции Франсуа Фийон назвал экономические санкции против России неэффективными.