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Двухметрового англичанина осудили за "вождение стоя"

Судья убежден, что молодой человек решил "повыделываться" перед другими водителями.

Двухметрового англичанина осудили за "вождение стоя"
Фото: bbc.com

26-летний Адам Эллиотт из английского Ньюкасла признан виновным в опасном вождении кабриолета, хотя он пытался убедить суд, что он вел машину сидя, а не стоя. Ложное впечатление якобы создалось из-за его высокого роста - 2 метра, передает ВВС.

Однако судья Роберт Адамс убежден, что молодой человек решил "повыделываться" перед другими водителями и именно поэтому привстал во время езды на автомобиле.

"И это было довольно опасно", - добавил судья.

Первоначально Эллиотт признал свою вину. Однако после слушаний во вторник он заявил, что настаивает на своей невиновности. По его словам, все дело в его росте: когда он находится за рулем, кажется, что  ведет машину стоя.

По словам Эллиотта, изначально он признал вину из-за того, что ему "посоветовали" так сделать.

Инцидент, когда Эллиотт был уличен в нарушении дорожных правил, произошел в городе Гейтсхед в январе прошлого года. По словам Эллиотта, по профессии автодилера, тогда он вез автомобиль заказчику.

Эллиотт предварительно уже лишен водительских прав сроком на один год. Окончательный приговор, как ожидается, будет вынесен в феврале.

Напомним, в России суд обязал ответчика молиться за здоровье истца.

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Тэги: Англия, суды, курьезы

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