​Семья британского миллионера утверждает, что он был убит украинской невестой Украинку подозревают в желании унаследовать состояние британца.

Анна Зюзина, Барри Принг Фото: Shaughan Pring/Wikipedia

Семья британского миллионера Барри Принга (Barry Pring) утверждает, что он был убит своей невестой в Киеве для того, чтобы она могла унаследовать его состояние.

Об этом пишет The Guardian.

47-летний британец скончался после празднования своей первой годовщины свадьбы с украинкой Анной Зюзиной, которая младше его на 20 лет, в феврале 2008 года.

По данным следствия, вскоре после праздничного обеда Анна вывела Барри к проезжей части, чтобы поймать такси, а сама вернулась в ресторан, чтобы забрать перчатку, которую там забыла. Несколько мгновений спустя он погиб на месте под колесами превысившего скорость автомобиля, ехавшего с выключенными фарами.

Изначально украинские власти расследовали это дело как случайный инцидент, однако в 2011 году оно было переквалифицировано в убийство из-за опасений семьи британца, что Принг стал жертвой заказного убийства. Его родственники потратили около 100 тыс. фунтов стерлингов, чтобы частный детектив выяснил, что с ним случилось, но продолжают настаивать, что правосудие так и не восторжествовало.

Родственники Принга считают, что Анна, которая изначально представилась Барри учительницей английского и, как он потом сам выяснил, на самом дела работала стриптизершей, причастна к смерти миллионера.

Так, мать Принга Ирен в заявлении, которое она зачитала на слушаниях в суде, сказала: "Мы уверены, что Анна каким-то образом причастна к смерти Барри с целью получить наследство".

Бизнесмен, родом из Девона, на момент гибели живший в Лондоне, владел пятью единицами недвижимости, которая оценивалась в 1,5 млн фунтов стерлингов.

Родственники британца на слушаниях по его делу заявили, что они изначально с подозрением относились к Зюзиной, назвав ее "холодной" и "не любящей и не заботящейся" о Принге. Они утверждают, что пара поженилась после четырех дней отношений.

Лучший друг Принга, юрист Питер Клиффорд, сказал суду, что уверен в причастности Зюзиной к смерти Барри. По его словам, у него нет реальных оснований сомневаться, что Барри был убит. "У меня также нет сомнений, что Анна Зюзина организовала или была замешана в его убийстве", - сказал Клиффорд, который рассказал суду, что был приглашен на свадьбу пары в 2007 году.

Клифофорд также описал Барри, как "беспомощного под контролем Анны Зюзиной", отметив, что свадебные торжества были "неестественными и лживыми". Он также рассказал, что однажды, когда он ходил на обед с Барри и его женой, Зюзина сказала ему: "Местная полиция коррумпирована и если человек заплатит ей, ему может все сойти с рук".

Брат Барри, Шоган (Shaughan) рассказал суду, что сразу после смерти мужа Зюзина позвонила ему, чтобы сообщить о случившемся. По его словам, он сразу заподозрил неладное.

"Я получил звонок, что "случился ужасный инцидент, подготовься - Барри мертв". Анна рассказала мне, что она стояла прямо возле Барри, когда его сбила машина. То, что мне было сказано и то, как это было сказано оставило меня в замешательстве и немного подозрительным", - рассказал Шоган.

При этом отмечается, что позже Зюзина сказала матери Барри, что не была возле мужа в момент его смерти. Также Зюзина не приехала на похороны Принга.

Зюзина не пришла на дознание, несмотря на просьбу суда. Согласно ее заявлению, ей нечего добавить к тому, что она рассказала полиции в Киеве.

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