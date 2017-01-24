В Исландии иностранцев подозревают в убийстве девушки Согласно статистке, в Исландии ежегодно происходит не более двух убийств.

Бирна Бриансдоттир Фото: EPA/UPG

Вся Исландия в течение недели следила за поисками 20-летней Бирн Бриансдоттир (Birna Brjansdottir), которую впоследствии нашли убитой.

Об этом пишет Iceland Monitor.

Девушка исчезла утром 14 января. Масштабная поисковая операция продолжалась в течение недели, в ней приняли участие 725 добровольцев и спасательные отряды.

Тело девушки было найдено экипажем береговой охраны вблизи маяка к югу от столицы Рейкьявика. Полиция сообщила, что девушку убили в арендованном авто, которое нашли брошенным, и в котором была обнаружена ее кровь.

По подозрению в совершении преступления задержали двух мужчин из экипажа траулера, который прибыл из Гренландии. Одна из туфель убитой девушки была найдена недалеко от места, где швартовался корабль.Когда полицейские установили личности людей, арендовавших авто, те были уже на борту траулера, который вышел в море. Власти отправили отряд береговой охраны на перехват судна, чтобы вернуть его в порт и арестовать подозреваемых.

Задержанные признали, что арендовали автомобиль, но отрицают свою причастность к убийству.

Эта история потрясла страну с населением в 330 тыс. человек, где по статистке ежегодно происходит не более двух убийств, и таких преступлений с участием иностранцев вообще не фиксировали.

Напомним, ранее в январе в Исландии сформировали новое правительство.