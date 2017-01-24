Трамп запретил госфинансирование международных НКО, связанных с абортами Американское финансирование получают сотни международных организаций, консультирующих женщин в беднейших странах мира с высокой материнской и детской смертностью.

Трамп Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп одним из своих указов восстановил федеральный запрет на финансирование США международных некоммерческих организаций, которые консультируют женщин о вариантах планирования семьи, включая аборт.

Об этом сообщает агентство Рейтер. Такой запрет был впервые введен в США президентом Рональдом Рейганом в 1984 году.

Такая политика, известная под названиями "политика Мехико сити" и "правило глобального кляпа", подразумевает запрет государственного финансирования США неправительственных организаций, которые предлагают или предоставляют консультации по широкому спектру вариантов планирования семьи и репродуктивного здоровья, если они включают в себя аборт. При этом запрет остается в силе даже в том случае, если предоставленные США деньги специально не используются для предоставления услуг, связанных с абортом.

Во время правления Билла Клинтона эта политика была отменена, затем президент Джордж Буш-младший восстановил ее, а Барак Обама вновь отказался от нее в 2009 году. За восемь лет правления Обамы деньги США на программы, связанные с абортами, направлялись в Фонд ООН в области народонаселения.

Отметим, что американское финансирование получают сотни международных организаций, консультирующих женщин в беднейших странах мира с высокой материнской и детской смертностью и помогающих им прекратить беременность.

В марте 2016 года тогда еще кандидат в президента США Дональд Трамп предложил наказывать женщин за аборты, если они станут незаконными на территории США. При этом миллиардер заявил, что поддерживает запрет на аборты, но не уточнил, каким должно быть наказание для женщин. Позже миллиардер уточнил, что имел в виду наказание для врачей, осуществляющих аборты, а не для женщин.

Напомним, что лишь несколькими днями ранее тысячи женщин по всему миру вышли на марши против Трампа из-за его заявлений в отношении женщин и мигрантов.