В Сирии джихадисты пошли в наступление на умеренную оппозицию Исламисты отбили у противников Асада несколько позиций.

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Радикальные исламисты пошли в наступление на позиции группировок, входящих в состав умеренной Сирийской свободной армии (ССА), представители которой участвуют в мирных переговорах в Казахстане. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Террористическая организация "Джабхат Фатах аш-Шам" (в прошлом "Фронт ан-Нусра", сирийское крыло "Аль-Каиды") пошла в атаку на северо-западе Сирии, где после поражения в Алеппо закрепилась умеренная сирийская оппозиция.

В настоящее время в Сирии действует режим прекращения огня, однако, в отличие от ССА, он не действует в отношении "Джабхат Фатах аш-Шам", которая считается террористической группировкой.

Отмечается, что нападение джихадистов было достаточно успешным и им удалось отбить несколько позиций у бойцов ССА.

Сирийская свободная армия (ССА) - одна из крупнейших повстанческих группировок Сирии, сформированная офицерами-перебежчиками, ранее служившими в сирийской армии. Наименование "ССА" нередко используется как обобщающее для всей вооруженной оппозиции правительству Сирии, однако в действительности является конкретным альянсом повстанческих группировок. По собственным данным группировки на июнь 2013 года она насчитывала около 80 тыс. боевиков.

ССА, в отличие от таких радикальных группировок как "Фронт аль-Нусра", считается умеренной светской частью сирийской оппозиции. Группировка пользуется политической и финансовой поддержкой со стороны западных стран и стран Персидского залива, а также Турции.

Напомним, что накануне в Астане начались сирийские переговоры. В переговорах участвуют представители Сирии, России, Турции и Ирана.