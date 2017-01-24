Трамп объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма Инаугурационная речь Трампа содержала много упоминаний темы патриотизма.

Трамп Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп объявил дату своей инаугурации 20 января Национальным Днем патриотизма.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Я, Дональд Трамп, президент США, в силу власти, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, провозглашаю 20 января 2017 года Национальным днем патриотизма, чтобы укрепить наши связи друг с другом и с нашей страной, а также обновить обязательства правительства перед людьми", - говорится в указе президента.

Как отмечается, инаугурационная речь Трампа содержала много упоминаний темы патриотизма. Именно патриотизм, по мнению президента, поможет справиться с раздробленностью страны. "Когда вы открываете свое сердце патриотизму, не остается места для предрассудков", - заявил он.

Ранее пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер сообщал, что указ о Национальном дне патриотизма был одним из первых, которые Трамп подписал на посту президента США.