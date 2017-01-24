Трамп объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма
Инаугурационная речь Трампа содержала много упоминаний темы патриотизма.
Президент США Дональд Трамп объявил дату своей инаугурации 20 января Национальным Днем патриотизма.
Об этом сообщает The Washington Post.
"Я, Дональд Трамп, президент США, в силу власти, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, провозглашаю 20 января 2017 года Национальным днем патриотизма, чтобы укрепить наши связи друг с другом и с нашей страной, а также обновить обязательства правительства перед людьми", - говорится в указе президента.
Как отмечается, инаугурационная речь Трампа содержала много упоминаний темы патриотизма. Именно патриотизм, по мнению президента, поможет справиться с раздробленностью страны. "Когда вы открываете свое сердце патриотизму, не остается места для предрассудков", - заявил он.
Ранее пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер сообщал, что указ о Национальном дне патриотизма был одним из первых, которые Трамп подписал на посту президента США.