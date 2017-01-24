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ЕС выделяет дополнительно €800 тыс. для борьбы с пропагандой в Европе

В ЕС опасаются, что Путин попытается повлиять на выборы по всей Европе.

ЕС выделяет дополнительно €800 тыс. для борьбы с пропагандой в Европе
Фото: rus.ruvr.ru

Евросоюз выделяет дополнительные €800 тыс. оперативной рабочей группе по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force для противодействия попыткам России повлиять путем дезинформации и пропаганды на выборы в Европе.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, ЕС активизирует свои усилия по противодействию кампании гибридной войны на волне победы Дональда Трампа, поскольку есть опасение, что президент РФ Владимир Путин попытается повлиять на выборы по всей Европе.

Как отмечается, в ближайшие месяцы состоятся выборы в Германии, Франции и Нидерландах, поэтому ЕС и принял решение о предоставлении дополнительных средств в размере около €800 тыс. Деньги будут потрачены в течение ближайших шести месяцев и идут из текущего бюджета Службы внешнего действия ЕС.

"Члены Европарламента признают, что есть опасение того, что явное влияние России на недавние выборы в США только поощрит осуществлять такие кампании на континенте", - отмечает издание.

Напомним, Европарламент определил дезинформацию и пропаганду со стороны России и террористических исламистских организаций главными угрозами для ЕС и призвал к решительному противодействию информационным войнам. 

Напомним, в феврале 2016 года ЕС запустил русскоязычный сайт для разоблачения дезинформации.

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Тэги: Россия, Европа, Евросоюз, пропаганда

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