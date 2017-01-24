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Сенаторы-демократы предложат Трампу вложить $1 трлн в развитие инфраструктуры

Ожидается, что республиканцы отвергнут предложение демократов.

Сенаторы-демократы предложат Трампу вложить $1 трлн в развитие инфраструктуры
Сенат
Фото: partbilet.ru

Представители Демократической партии в Сенате США намерены предложить президенту Дональду Трампу выделить триллион долларов на транспортные и другие инфраструктурные проекты.

Об этом сообщает Associated Press. 

Как отмечает АР, таким образом демократы надеются привлечь  к реализации интересующего их проекта, в котором, как они считают, заинтересован и глава государства.

По данным агентства, "жизненно важный фонд для развития инфраструктуры" будет включать в себя, в числе прочего, $200 млрд на проекты национального значения. Среди них значится, в частности, программа восстановления и замены устаревших железных дорог и туннелей между Нью-Йорком и Нью-Джерси.  

При этом, по данным АР, республиканцы вряд ли поддержат план демократов. Ранее представители Республиканской партии заявила, что представят Трампу свое собственное предложение.

Напомним, что Трамп вступил в должность президента США 20 января. 

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Тэги: США, инфраструктура, Сенат, Дональд Трамп

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