Верховный суд Британии запретил правительству начинать "Брексит" без парламента Британское правительство настаивает на том, что имеет полномочия вести переговоры о выходе из ЕС без необходимости консультаций с депутатами.

Фото: goodvin.info

Верховный суд Британии принял решение, согласно которому для начала процедуры выхода из Евросоюза правительство должно получить одобрение британского парламента.

Об этом сообщает "ВВС-Украина".

"Это решение означает, что премьер-министр Тереза Мэй не может начать переговоры с ЕС, пока обе палаты не дадут на это согласие. Такое решение поддержали восемь судей, против проголосовали трое", - говорится в сообщении.

Британское правительство однако, заявляет, что имеет полномочия вести переговоры о выходе из ЕС без необходимости консультаций с депутатами.

Суд также постановил, что для выхода из ЕС власт иБритании должна провести консультации с представителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Речь идет о приведении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, в которой говорится о выходе страны из ЕС.

Отмечается, что на слушаниях в Верховном суде не рассматривали вопрос, выходить ли Британии из ЕС. Все стороны согласны, что это вопрос был решен на референдуме 23 июня 2016 года, когда почти 52% граждан проголосовали за выход.

"Референдум имеет чрезвычайно большое политическое значение, но Акт парламента, который положил его начало, не указывает, что должно произойти в результате", - заявил глава Верховного суда Дэвид Нюбергер, добавив, что "таким образом любое изменение в законе для реализации результатов референдума должно быть осуществлено единственным способом, разрешенным Конституцией, а именно Актом парламента", передает агентство Рейтер.

Как отмечается, суд отверг доводы правительства, что начало процесса "Брексита" может быть осуществлено путем применения правительством исполнительных полномочий.

Напомним, что ранее премьер-министр Тереза Мэй заявляла, что планирует запустить формальную процедуру выхода Британии из ЕС в марте.