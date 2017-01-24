Советник Трампа призвал арестовать Мадонну В ходе "Женского марша" в Вашингтоне певица заявила, что думала "взорвать Белый дом".

Ньют Гингрич Фото: EPA/UPG

Соратник президента США Дональда Трампа и бывший спикер американского Конгресса Ньют Гингрич заявил телеканалу Fox, что Мадонну необходимо арестовать из-за ее слов о взрыве Белого дома.

"Это новый левый фашизм. И она - его часть. Нам нужно быть готовыми к тому, чтобы защитить себя. И поэтому, я думаю, она должна быть арестована", - заявил Гингрич.

Накануне Мадонна объяснила в "Инстаграме" свои высказывания, сделанные в ходе "Женского марша" в Вашингтоне в субботу, 21 января. Тогда она заявила, что думала "взорвать Белый дом". Избрание Трампа президентом певица назвала "ужасающим и темным моментом".

.@newtgingrich: Madonna ought to be arrested for saying she thought about blowing up the White House pic.twitter.com/5LCz4y7o0O — FOX & friends (@foxandfriends) January 23, 2017

Мадонна указала, что не пропагандирует насилие, а ее высказывание нужно воспринимать целиком, не вырывая слова из контекста.

"Я использовала метафору и представила два взгляда: один - исполненный надежды, другой - гнева и возмущения, которые я лично испытываю. Однако я знаю, что действия, совершенные в гневе, ничему не помогут. И единственный способ что-то изменить к лучшему - делать это с любовью", - заявила Мадонна.

"Женский марш" прошел во многих американских городах. Его участники выступали за права женщин и против сексистских высказываний Дональда Трампа.