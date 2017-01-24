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"Талибан" призвал Трампа вывести войска из Афганистана

Трамп пока не заявлял свою позицию относительно Афганистана.

"Талибан" призвал Трампа вывести войска из Афганистана
Талибы
Фото: boston.com

Исламистское движение "Талибан" призвало президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Афганистана.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В распространенном сайтом талибов открытом письме, достоверность которого 23 января подтвердило разведывательное сообщество SITE, боевики заявляют Трампу, что США якобы потеряли доверие после того, как потратили миллиарды долларов на 15-летний конфликт, который не имеет конца в обозримом будущем. "Ответственность довести до конца эту войну лежит на ваших плечах", - говорится в заявлении.

Талибы неоднократно призывали США и их союзников покинуть Афганистан, исключая мирные переговоры с правительством в Кабуле, пока иностранные силы остаются на афганской земле.

Трамп пока не заявлял свою позицию относительно Афганистана, хотя говорил, что поддерживает размещенные там американские войска, а также назначил на главные позиции двух бывших генералов с большим "афганским" опытом.

В 2001 году США направили десятки тысяч военных в Афганистан для борьбы с группировкой "Аль-Каида". В настоящее время численность сил США в составе международной коалиции НАТО сократилась до 8400 человек.

Исламистское движение "Талибан" оформилось в Афганистане в 1994 году. С 1996 по 2001 правило страной, в 2003 году ООН признала движение террористической организацией. Талибы предоставили убежище Усаме бин Ладену после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. По различным оценкам, исламисты контролируют до 70% территории Афганистана, число активных боевиков организации оценивается в 27 тыс. человек.

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Тэги: Афганистан, Дональд Трамп, "Талибан"

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