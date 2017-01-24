"Талибан" призвал Трампа вывести войска из Афганистана
Трамп пока не заявлял свою позицию относительно Афганистана.
Исламистское движение "Талибан" призвало президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Афганистана.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В распространенном сайтом талибов открытом письме, достоверность которого 23 января подтвердило разведывательное сообщество SITE, боевики заявляют Трампу, что США якобы потеряли доверие после того, как потратили миллиарды долларов на 15-летний конфликт, который не имеет конца в обозримом будущем. "Ответственность довести до конца эту войну лежит на ваших плечах", - говорится в заявлении.
Талибы неоднократно призывали США и их союзников покинуть Афганистан, исключая мирные переговоры с правительством в Кабуле, пока иностранные силы остаются на афганской земле.
Трамп пока не заявлял свою позицию относительно Афганистана, хотя говорил, что поддерживает размещенные там американские войска, а также назначил на главные позиции двух бывших генералов с большим "афганским" опытом.
В 2001 году США направили десятки тысяч военных в Афганистан для борьбы с группировкой "Аль-Каида". В настоящее время численность сил США в составе международной коалиции НАТО сократилась до 8400 человек.
Исламистское движение "Талибан" оформилось в Афганистане в 1994 году. С 1996 по 2001 правило страной, в 2003 году ООН признала движение террористической организацией. Талибы предоставили убежище Усаме бин Ладену после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. По различным оценкам, исламисты контролируют до 70% территории Афганистана, число активных боевиков организации оценивается в 27 тыс. человек.