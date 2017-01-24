Число погибших при сходе лавины на отель в Италии выросло до девяти 20 человек числятся пропавшими без вести.

Фото: EPA/UPG

Число жертв схода снежной лавины на отель Rigopiano в горах центральной Италии увеличилось до девяти человек.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Спасатели обнаружили тела женщины и двоих мужчин. Поиски продолжаются.

Одна из погибших, чье тело обнаружили спасатели, приходится сестрой разнорабочему, спасенному в первый день трагедии, пишет ANSA.

Спасательная операция ведется круглые сутки, в ней участвуют несколько десятков человек. Спасатели все еще ожидают найти выживших, сейчас их 11, 20 человек считаются пропавшими без вести.

18 января 2017 года трехэтажный отель Rigopiano в курортной зоне Гран-Сассо в регионе Абруццио накрыло лавиной. Причиной обрушения снега стала череда подземных толчков, произошедших в центральной Италии. Несмотря на то, что Абруццио стал регионом, в котором толчки ощущались наиболее отчетливо, итальянские власти не эвакуировали постояльцев отеля Rigopiano.

Как сообщалось ранее сегодня, из заваленного лавиной отеля в Италии вытащили трех щенков.