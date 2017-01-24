МИД Польши рассекретил документ 2008 года о переходе к пророссийскому курсу Доступ к секретному документу в 2008 году имели только четыре человека.

Витольд Ващиковски Фото: static.prsa.pl

Глава МИД Польши Витольд Ващиковски рассказал о подписании в 2008 году секретного документа о переходе страны к пророссийскому курсу.

Об этом сообщает польское агентство PAP.

Документ датирован 4 марта 2008 года и называется "Тезисы о политике Польши в отношении России и Украины". Доступ к нему в 2008 году имели только четыре человека, среди которых был Радослав Сикорский, занимавший на тот момент пост министра иностранных дел.

"Если не касаться огромных экономических интересов Польши в России, касающихся не только энергетики, что играет важную роль в отношениях Польши с Россией и Европой, а также взаимных культурных и интеллектуальных интересов, стоит обратить внимание, что живой диалог с Россией является большой политической ценностью для Польши", - говорится в тексте.

Авторы документа отметили, что для Запада Россия является важным союзником в борьбе с исламским терроризмом, а также "большим хранилищем ресурсов, которые могут значительно экономически поддержать западный мир".

В документе также предлагается использовать "реалистичный" и "дружески-критический" подход в отношении Украины.

Ващиковски заявил, что эта работа стала "началом отхода от проукраинской политики (Польши - ред.) В пользу пророссийской".

"Авторы не имели иллюзий относительно успеха, но решили, что пророссийский (направление - ред.) Будет своего рода инструментом, трюком по отношению к Западу. Таким образом хотели улучшить репутацию на Западе", - цитирует польское агентство Ващиковского.

Напомним, что в последние годы Польша придерживается проукраинской позиции. В ноябре 2016 года Ващиковски назвал условия нормализации отношений с Россией.