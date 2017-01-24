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Из заваленного лавиной отеля в Италии вытащили трех щенков

Это может означать, что в завалах все еще есть воздушные пузыри.

Из заваленного лавиной отеля в Италии вытащили трех щенков
Фото: EPA/UPG

Спасатели вытащили трех щенков из-под завалов гостиницы "Ригопиано" в итальянских Апеннинах, на которую на прошлой неделе сошла лавина.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

По словам спасателей, обнаружение собак говорит о том, что в завалах все еще есть воздушные пузыри.

"Мы знали, что эти собаки были там (в отеле), но не знали точно, где именно. Когда мы узнали это, то предупредили пожарных, которые проникли в здание. Мы обнаружили их в котельной", - рассказал один из спасателей.

По его словам, щенков передадут ветеринарам для обследования, хотя на первый взгляд кажется, что с ними все в порядке.

Напомним, ранее спасатели нашли в заваленной снегом гостинице восьмерых выживших.

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Тэги: Италия, животные, схождение лавины

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