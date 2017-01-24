В США заявили о готовности сотрудничать с РФ в борьбе с ИГИЛ Трамп будет работать с любой страной, которая разделяет заинтересованность в победе над исламским терроризмом.

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Представитель Белого дома Шон Спайсер подтвердил готовность новой администрации сотрудничать с Россией в ведении боевых операции против террористической группировки "Исламское государство", в частности, на территории Сирии, если в этом есть общий интерес.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник в Белом доме, передает Укринформ.

"Президент отметил, что он будет работать с любой страной, которая разделяет нашу заинтересованность в победе над ИГИЛ. Если есть способ, которым мы можем бороться с ИГИЛ вместе с любой страной, Россией или любой другой, и мы имеем общий национальный интерес, он использует его", - заявил пресс-секретарь президента США.

Ранее в понедельник министерство обороны России заявило о том, что уже нанесло совместный с международной коалицией во главе с США авиаудар по террористам ИГИЛ на территории Сирии. Это заявление было немедленно опровергнуто в оборонном ведомстве США.

Напомним, президент США Дональд Трамп в ходе своей инаугурационной речи пообещал уничтожить радикальный исламский терроризм в мире.