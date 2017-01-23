Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Эффект Трампа
Эффект Трампа
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
ГлавнаяМир

В Нигерии смертницы начали использовать детей

13 января две женщины, которые несли детей на спине, совершили нападение в городе Мадагали

В Нигерии смертницы начали использовать детей
Фото: www.ntv.ru

Смертницы на северо-востоке Нигерии начали использовать детей, чтобы не привлекать внимание сил безопасности. Местные власти назвали это "опасной тенденцией", передает ВВС.

Предупреждение было выпущено спустя 10 дней после того, как две женщины, которые несли детей на спине, совершили нападение в городе Мадагали.

Когда 13 января четыре смертницы подошли к городу в штате Адамава, двоих смогла идентифицировать местная добровольная дружина, контролировавшая контрольно-пропускной пункт. Им велели остановиться, и они привели в действие взрывные устройства возле КПП.

Однако двум женщинам-смертницам удалось пройти, так как они несли с собой детей. В результате погибли они, дети и четыре мирных жителя.

Исламистская группировка "Боко Харам" известна тем, что использует в качестве смертниц женщин и девочек. Однако это первый случай, когда смертницы использовали детей, чтобы совершить нападение.

Акции боевиков участились на северо-востоке Нигерии, где военные совершают, по их словам, последний рывок в борьбе с "Боко Харам".

Ранее сообщалось, что в Камеруне погиб главный борец с "Боко Харам".

Новости по теме:

Тэги: дети, Нигерия, "Боко Харам"

Читайте в разделе