В Нигерии смертницы начали использовать детей 13 января две женщины, которые несли детей на спине, совершили нападение в городе Мадагали

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Смертницы на северо-востоке Нигерии начали использовать детей, чтобы не привлекать внимание сил безопасности. Местные власти назвали это "опасной тенденцией", передает ВВС.

Предупреждение было выпущено спустя 10 дней после того, как две женщины, которые несли детей на спине, совершили нападение в городе Мадагали.

Когда 13 января четыре смертницы подошли к городу в штате Адамава, двоих смогла идентифицировать местная добровольная дружина, контролировавшая контрольно-пропускной пункт. Им велели остановиться, и они привели в действие взрывные устройства возле КПП.

Однако двум женщинам-смертницам удалось пройти, так как они несли с собой детей. В результате погибли они, дети и четыре мирных жителя.

Исламистская группировка "Боко Харам" известна тем, что использует в качестве смертниц женщин и девочек. Однако это первый случай, когда смертницы использовали детей, чтобы совершить нападение.

Акции боевиков участились на северо-востоке Нигерии, где военные совершают, по их словам, последний рывок в борьбе с "Боко Харам".

Ранее сообщалось, что в Камеруне погиб главный борец с "Боко Харам".