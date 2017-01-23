​Премьер Нидерландов сделал резкое заявление в адрес мигрантов и беженцев "Либо ведите себя прилично, либо уезжайте", - заявил Рютте.

Марк Рютте Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте за полтора месяца до парламентских выборов заявил, что никто не держит в Нидерланде людей, не разделяющих ценности страны.

"Либо ведите себя прилично, либо уезжайте", - заявил Рютте, добавив, что голландцам не нравится, когда люди, вроде бы приехавшие к ним в страну в поисках свободы, попирают основополагающие принципы этой свободы, передает ВВС.

Местные политологи считают, что за счет столь резкого выпада в адрес мигрантов и беженцев Рютте надеется перед выборами укрепить позиции своей Народной партии за свободу и демократию.

Сейчас в опросах партия Рютте идет наравне с резко набравшей за последние месяцы популярность антимигрантской Партией свободы под руководством Герта Вилдерса, который сам некогда состоял в Народной партии за свободу и демократию.

Политологи отмечают, что впервые за долгие годы главной темой предвыборной кампании стали не финансовая политика правительства и экономические перспективы, а национальный вопрос.

Парламентские выборы в Нидерландах запланированы на 15 марта. Хотя рейтинги партий Рютте и Вилдерса пока близки, отмечается, что последнему даже в случае победы вряд ли удастся сформировать правительство, так как мало кто согласится вступить с ним в коалицию.

Как сообщалось, власти Венгрии планируют задерживать всех искателей убежища.