В Швеции групповое изнасилование транслировали в Facebook По некоторым данным, наблюдавших за процессом было не менее двухсот.

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В Швеции трое мужчин были арестованы по подозрению в изнасиловании жительницы города Уппсала. Вся сцена транслировалась в прямой эфир через Facebook, передает ВВС.

Согласно сообщению, в полицию позвонила женщина, сказав, что видела массовое изнасилование в прямой трансляции в закрытой группе в Facebook. Позже в полиции подтвердили, что ее сотрудники обнаружили эту запись в соцсети, и что ее видели многие. Насколько известно, в этой закрытой группе в Facebook состоит несколько десятков тысяч человек.

Полиция также сообщает, что в одной из квартир в Уппсале были обнаружены трое мужчин, в возрасте от 19 до 25 лет, и одна женщина. Женщина, как сообщает шведская пресса, была почти без сознания. Мужчины были немедленно арестованы. Шведская полиция не разглашает на данном этапе их гражданство и происхождение.

Facebook Live указывает, сколько человек одновременно просматривают трансляцию. По некоторым данным, наблюдавших за процессом было не менее двухсот.

Как сообщает шведский государственный телеканал SVT, на момент, когда в квартиру прибыла полиция, мужчины уже снимали второе видео.

Facebook стал предоставлять возможность прямой трансляции к концу 2015 года. Эта функция часто используется новостными организациями для передачи прямо с места событий. Facebook Live используют для общения между собой друзья и знакомые - просто потому, что могут, а также те, кто хочет поделиться увиденным с широкой аудиторией в реальном времени.

Но при помощи этой же функции в интернете появились записи преступлений и актов насилия. В начале января четырем людям в Чикаго были предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти, после того как в Facebook появилась прямая трансляция того, как они издеваются над душевнобольным человеком.

В июне 2016 года Антонио Перкинс, также из Чикаго, был застрелен во время прямой трансляции в Facebook.

Как сообщалось, Facebook создал инструмент для цензурирования ленты новостей пользователей