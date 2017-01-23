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Фаворит президентских выборов во Франции назвал санкции против России неэффективными

"Необходимо найти другой путь для диалога".

Фаворит президентских выборов во Франции назвал санкции против России неэффективными

Один из основных кандидатов в президенты Франции Франсуа Фийон назвал экономические санкции против России неэффективными.

Такое заявление он сделал в понедельник, 23 января, после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Я убежден, что экономические санкции абсолютно неэффективны. Необходимо найти другой путь для диалога", - цитирует Фийона "Немецкая волна". Он добавил, что не хочет, чтобы президент США Дональд Трамп вел переговоры с Россией в ущерб ЕС. "Европе навредит, если он пойдет по нашим головам, а это вполне может произойти", - заявил Фийон.

Кандидат в президенты Франции, которого президент РФ Владимир Путин в прошлом году назвал "порядочным человеком", добавил, что в долгосрочной перспективе от будет стремиться к новому экономическому партнерству и системе европейско-российской безопасности. При этом он уточнил, что для начала должен разрешиться конфликт в Украине.

В отношении России действуют три пакета санкций Евросоюза. Первыми были введены индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых Европа считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. Эти санкции действуют до 15 марта 2017 года. Срок действия экономических секторальных санкций против России заканчивался 31 июля 2017 года. Срок действия торговых и инвестиционных санкций против Крыма заканчивается 23 июня 2017 года.

Сейчас в Евросоюзе действует договоренность, согласно которой санкции против России могут быть отменены лишь после того, как Москва в полном объеме выполнит Минские соглашения.

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Тэги: Россия, санкции, Франсуа Фийон

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