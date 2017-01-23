Израиль не поддерживает санкции против России, - посол "Мы не можем ставить под угрозу наши отношения с Россией"

Элиав Белоцерковский Фото: Макс Требухов

Израиль не поддерживает санкции против России.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски, сообщает ЛІГА.net .

"Это не та мера, которая может привести к разрешению конфликта. У нас с Россией поддерживаются хорошие отношения. Мы на сто процентов поддерживаем целостность Украины, но в то же время мы не можем ставить под угрозу наши отношения с Россией", - сказал Белоцерковски.

Посол также добавил, что с Россией дипломатический путь решения конфликта еще не исчерпан. Комментируя вопрос ведения торговли израильскими компаниями с Крымом, он заявил, что израильское правительство не может указывать непосредственно частным компаниям, вести ли торговлю с Крымом или нет. При этом израильские власти предупреждают о том, что ведя торговлю с Крымом, эти компании несут определенный риск, поскольку по украинскому законодательству они совершают преступление.

"У нас четкая позиция по Крыму - мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Наша задача - довести до их ведома, что это наказуемо. Мы не даем рекомендаций частным компаниям", - отметил Белоцерковски.

Также он отказался комментировать возможность продажи Израилем беспилотников Вооруженным Силам Украины и назвал беспочвенными слухами информацию о том, что такие беспилотники якобы были у противоположной стороны конфликта в Донбассе. "Мы не поставляли беспилотники противоположной стороне, ни официально, ни неофициально", - сказал посол.

Напомним, Европейский Союз не будет смягчать санкции в отношении России в обмен на сотрудничество с Москвой в вопросах урегулирования кризисов в Сирии и Ливии.

Как сообщалось, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который является также министром иностранных дел Израиля, принял решение отменить официальный визит украинского премьер-министра Владимир Гройсмана в страну. Отмечается, что решение об отмене визита было сделано в знак протеста против того факта, что Украина - обычно очень дружественное государство по отношению к Израилю, - проголосовала за антиизраильскую резолюцию Совета Безопасности ООН.