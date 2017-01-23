Россия не подала свою делегацию в ПАСЕ, - Геращенко Геращенко напомнила, что для возврата российской делегации без предусловий были даже попытки изменить регламент ПАСЕ.

Ирина Геращенко Фото: Макс Левин

Россия не подала свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Это означает что год делегации Госдумы в сессионном зале и комитетах ПАСЕ в Страсбурге не будет", - подчеркнула она.

"Вместе с тем, как следует из выступления президента ПАСЕ Педро Аграмунт (а в своем выступлении он снова ни словом не обмолвился про оккупированный Крым, агрессию РФ против Украини на Донбассе, наоборот, отметил, что Госдума открыта к общению и он в диалоге с российскими депутатами), он будет делать ставку на другие форматы. Педро Аграмонт предложил провести парламентские слушания о парламентской дипломатии в его родной Валенсии в Испании", - отметила Геращенко.

"Президент ПАСЕ Педро Аграмонт прилагал немалые усилия для возвращения делегации РФ в Страсбург без всяких предпосылок, без выполнения резолюций ПАСЕ. Но в Москве поняли, что большинство членов Ассамблеи не поддерживает такой позиции, прекрасно осознавая роль Москвы и в конфликте на Донбассе, и в войне в Сирии, не забывая о краже Крыма. Для возврата российской делегации без предусловий были даже попытки изменить регламент ПАСЕ. Украинская делегация стоит на другой позиции - нужно уважать регламенты и правила демократических международных институтов и организаций, а не менять их в угоду нерадивым членам", - добавила политик. По ее словам, эту позицию украинская сторона будет отстаивать в 2017 году.

Нардеп Владимир Арьев в своем Faceboоk также отметил, что "вопреки усилиям президента ПАСЕ Педро Аграмонта вернуть РФ, в Москве поняли, что настроения членов ПАСЕ не на их стороне".

"Наша декларация, подписанная перед Новым годом почти 70 членами Ассамблеи, это лишь доказала. При этом россияне еще и ставят условие своего возвращения - ПАСЕ должна изменить регламент. Не Москва, с их точки зрения, должна изменить политику и отвечать стандартам Совета Европы, а Совет Европы должен измениться под них! Чистый цинизм! Среди европейцев есть сторонники такого извращенного подхода. И хотя еще год РФ не будет в ПАСЕ, русский дух здесь будет представлен и нам придется побороться. Результат будет положительный, если до конца года, в связи с приближением выборов-2019, наша делегация не рассорится по внутриполитическим споры. Надеюсь, американский принцип "За океаном - мы, несмотря на все, одна команда" победит, потому что это и есть проявление истинного патриотизма и здравого смысла", - написал он.



Как сообщалось ранее сегодня, испанец Педро Аграмунт переизбран председателем ПАСЕ.