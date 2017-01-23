В китайском городе за 10 секунд снесли 19 многоэтажек Под домами разложили 120 тыс. зарядов, общий вес взрывчатки составил пять тонн.

В городе Ухань в центральном Китае одновременно снесли 19 зданий, стоявших рядом. Каждое из них было высотой от 7 до 12 этажей.

Под домами разложили 120 тыс. зарядов, общий вес взрывчатки составил пять тонн. Для безопасности взрывы происходили не одновременно, а с задержкой в доли секунды.

Рядом со взорванными зданиями находятся железнодорожный виадук, торговый центр, трансформаторная подстанция и жилые дома. Ничто из перечисленного не пострадало.

Напомним, на прошлой неделе в Тегеране обрушилось 17-этажное здание. Погибли по меньшей мере 30 человек.