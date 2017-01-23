Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
ГлавнаяМир

В китайском городе за 10 секунд снесли 19 многоэтажек

Под домами разложили 120 тыс. зарядов, общий вес взрывчатки составил пять тонн. 

В городе Ухань в центральном Китае одновременно снесли 19 зданий, стоявших рядом. Каждое из них было высотой от 7 до 12 этажей.

Под домами разложили 120 тыс. зарядов, общий вес взрывчатки составил пять тонн. Для безопасности взрывы происходили не одновременно, а с задержкой в доли секунды.

Рядом со взорванными зданиями находятся железнодорожный виадук, торговый центр, трансформаторная подстанция и жилые дома. Ничто из перечисленного не пострадало.

Напомним, на прошлой неделе  в Тегеране обрушилось 17-этажное здание. Погибли по меньшей мере 30 человек.

Новости по теме:

Тэги: Китай, обрушение

Читайте в разделе