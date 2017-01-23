МИД Израиля назвал Трампа "настоящим другом в Белом доме" "Все заявления администрации Трампа демонстрируют глубину ее дружеского отношения к Израилю".

Фото: n1.by

МИД Израиля назвал президента США Дональда Трампа "настоящим другом в Белом доме".

Об этом пишет The Independent.

Замглавы израильского МИДа заявила также, что Израиль "чрезвычайно доволен новой администрацией" после телефонных переговоров Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, состоявшихся в воскресенье, 22 января.

"Я считаю, что все заявления администрации Трампа демонстрируют глубину ее дружеского отношения к Израилю, - отметила она. - Ее сотрудники понимают сложность ситуации на Ближнем Востоке, в мире, который рушится вокруг. Израиль - единственный демократический режим в регионе, и они хотят сохранить Израиль".

В ноябре 2016 года, после победы Трампа на выборах, Нетаньяху предсказал, что отношения США и Израиля "достигнут новых высот", и назвал избранного президента "истинным другом государства Израиль", который "укрепит уникальный альянс между двумя странами".

Ранее Дональд Трамп неоднократно озвучивал свою произраильскую позицию. Так, на встрече с Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке в конце сентября на тот момент кандидат от республиканцев раскритиковал политику Барака Обамы по ближневосточному вопросу.