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"Исламское государство"

​В Камеруне погиб главный борец с нигерийским крылом ИГИЛ

Вертолет с камерунскими чиновниками потерпел крушение.

​В Камеруне погиб главный борец с нигерийским крылом ИГИЛ
"Боко Харам"
Фото: novostiua.net

Высокопоставленный генерал, возглавлявший борьбу Камеруна с исламистской группировкой "Западноафриканская провинция "Исламского государства" (ранее была известна как "Боко Харам") погиб в результате крушения вертолета, выполнявшего патрульную миссию.

Об этом заявило правительство Камеруна, передает агентство Рейтер

Катастрофа произошла в воскресенье в отдаленном северном регионе Бого, где камерунские войска ведут борьбу с исламистами в течение последних двух лет.

Генерал Джейкоб Коджи был командующим 4-го совместного военного региона и главой отделения по борьбе против "Боко Харам". При крушении вертолета погибли еще трое высокопоставленных военных. 

Причины крушения устанавливаются. 

Группировка "Боко Харам" (в переводе означает "Западное образование - грех"), созданная в 2002 году, действует в основном на территории Нигерии. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада. В апреле 2015 года она сменила название на "Западноафриканскую провинцию "Исламского государства". Месяцем ранее главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГИЛ). Жертвами "Боко Харам" за восемь лет стали более 15 тыс. человек, еще два миллиона стали вынужденными переселенцами.

Напомним, в декабре в Нигерии освободили более 600 заложников местного крыла ИГИЛ.

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Тэги: Нигерия, борьба с терроризмом, "Исламское государство" (ИГИЛ), "Боко Харам", Камерун

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