Нардеп Логвинский избран вице-президентом ПАСЕ "Это огромная честь, гордость и ответственность для меня".

Георгий Логвинский Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский избран одним из вице-президентов Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

"Это огромная честь, гордость и ответственность для меня. Должность вице-президента и члена Бюро ПАСЕ - самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины. Но я хочу отметить, что сегодня это победа именно страны и поблагодарить коллег из украинской делегации, особенно Владимира Арьева, с которым теперь в Бюро мы сможем удвоить победы Украины, Президента и членов ПАСЕ за оказанную честь и доверие", - прокомментировал Логвинский в фейсбуке свое избрание.

Вице-президентов в ПАСЕ избирают по квотному принципу. Украина как крупная, но не самая большая делегация, входит во вторую группу вместе с Польшей и Испанией. Каждый год две страны из этой группы выдвигают своих вице-президентов.

В 2016 году украинского вице-президента не было, в 2015 году вице-президентом от Украины был Владимир Арьев, в 2014 году - Иван Попеску.