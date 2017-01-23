Buzzfeed объяснил публикацию доклада о "компромате" на Трампа Главред издания считает, что "распространение среди высокопоставленных представителей разведки, избранных чиновников и СМИ" свидетельствует о достоверности доклада.

Трамп

Buzzfeed опубликовал доклад о якобы имеющемся компромате на президента США Дональда Трампа потому, что об этом "досье" уже знали многие чиновники, но не было известно публике.

Кроме того, о существовании документа сообщил телеканал CNN, объяснил в колонке для New York Times главный редактор издания Бен Смит.

По словам Смита, документ "получил широкое распространение среди высокопоставленных представителей разведки, избранных чиновников и СМИ", что свидетельствует о его достоверности. При этом вся остальная страна получала только "случайные отголоски", из которых следовало, что существует некий компромат, но не имела доступа к самим документам.

Второй причиной публикации, указывает журналист, стало сообщение CNN о том, что Барак Обама и Дональд Трамп получили разведывательную сводку, в которой в числе прочего приводилось содержание компрометирующего доклада. Телеканал, по замечанию Смита, обозначил документ как содержащий "компрометирующую информацию личного и финансового характера о Трампе".

Смит отметил, что окончательное решение о публикации было принято после того, как сотрудники BuzzFeed News вместе с журналистами в США и Европе потратили несколько недель, пытаясь подтвердить или опровергнуть конкретные заявления, приведенные в докладе.

Издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный документ о влиянии Москвы на Дональда Трампа 11 января. Из него следует, что у Кремля есть компромат на президента США, в том числе об "извращенных сексуальных актах". В нем также говорится о связях между представителями штаба Трампа и российскими спецслужбами. В досье утверждается, что ФСБ прослушивала снятый Трампом в Москве президентский номер в отеле "Ритц Карлтон", куда Трамп якобы приглашал проституток. Спустя сутки после публикации доклада СМИ назвали имя предполагаемого автора досье: им оказался экс-сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил, соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал заявления о связях с российскими властями. По его словам, американская разведка признала опубликованный BuzzFeed компромат "фальшивкой".