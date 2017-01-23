В РПЦ сочли стикеры с патриархом в Telegram опасными для общества Пока неизвестно, будет ли РПЦ требовать запрета стикеров с патриархом Кириллом.

Патриарх Кирилл Фото: inforesist.org

Стикеры в мессенджере Telegram с главой Русской православной церкви Кириллом могут быть опасными для общества.

Как передает ТАСС, такое мнение высказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он пояснил, что, когда такие изображения используются для насмешки, это, по его мнению, "безвкусица, дурной тон". "Есть то, над чем не смеются", - сказал Легойда.

Он отметил, что в социальных сетях люди часто задевают чувства друг друга. "Есть среди таких людей и популярные в молодежной среде персонажи, эдакие создатели "модного дизайна". Все это, конечно, очень грустно, так как, во-первых, нередко просто лишено таланта, во-вторых, разрушительно для общества", - сказал Легойда.

Будет ли РПЦ требовать запрета таких стикеров, он сказал затруднился.

Как сообщалось в ноябре, в Петербурге построят исторический парк РПЦ за $22 млн.