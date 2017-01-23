Китай возьмет на себя мировое лидерство при необходимости, - МИД КНР В Пекине напомнили о роли КНР в развитии мировой экономики.

Фото: thediplomat.com

Китай не добивается мирового лидерства, но может быть вынужден взять на себя эту роль в случае необходимости.

Об этом заявил представитель МИД КНР Чжан Цзюнь (Zhang Jun) после того, как президент США Дональд Трамп в своей первой речи заявил, что для него "Америка - главное", передает агентство Рейтер.

Ранее, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе председатель КНР Си Цзиньпин дал понять, что Китай является лидером глобализированного мира, а серьезные проблемы могут быть решены лишь с помощью международного сотрудничества. Кроме того, Си призвал страны сопротивляться изоляционизму, предупредив о желании Пекина играть большую роль на глобальной сцене.

По словам Чжана, у Китая сейчас нет планов добиваться мирового лидерства. "Если кто-нибудь сказал бы, что Китай играет ведущую роль в мире, я сказал бы, что это не Китай стремится на передовую, а что лидеры отступили, оставив место Китаю", - заявил китайский дипломат.

При этом представитель МИД КНР отметил, что если Китаю все же придется взять на себя эту ведущую роль, то он возьмет на себя и соответствующую ответственность. Чжан напомнил, что Китай является второй по величине экономикой мира и другие страны полагаются на него в своем экономическом росте.

В МИД КНР также подчеркнули, что очень довольны заявлением Трампа о намерении усилить роль США в восстановлении мировой экономики и увеличить рост ВВП США до 4%.

Напомним, что ранее в январе председатель КНР предложил запретить ядерное оружие во всем мире.