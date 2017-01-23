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Испанец Педро Аграмунт переизбран председателем ПАСЕ

Он был единственным претендентом на эту должность.

В понедельник на пленарном заседании зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы испанец Педро Аграмунт был переизбран председателем ПАСЕ на второй годичный срок.

Об этом сообщается в твиттере ПАСЕ.

Аграмунт был единственным претендентом на эту должность, поэтому его утверждение состоялось автоматически.

Напомним, в октябре 2016 года на осенней сессии ПАСЕ Аграмунт заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые оставили ПАСЕ из-за санкций.

До избрания президентом в 2016 году, Аграмунт был председателем Европейской народной партии в ПАСЕ.

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Тэги: ПАСЕ, Педро Аграмунт

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