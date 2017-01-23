Испанец Педро Аграмунт переизбран председателем ПАСЕ Он был единственным претендентом на эту должность.

В понедельник на пленарном заседании зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы испанец Педро Аграмунт был переизбран председателем ПАСЕ на второй годичный срок.

Об этом сообщается в твиттере ПАСЕ.

Pedro Agramunt is re-elected as @PACE_President for a second term of office: "I will do my utmost to serve this Assembly" he tells MPs pic.twitter.com/OBb1lbAYr2 — PACE (@PACE_News) January 23, 2017

Аграмунт был единственным претендентом на эту должность, поэтому его утверждение состоялось автоматически.

Напомним, в октябре 2016 года на осенней сессии ПАСЕ Аграмунт заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые оставили ПАСЕ из-за санкций.

До избрания президентом в 2016 году, Аграмунт был председателем Европейской народной партии в ПАСЕ.