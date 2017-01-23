Испанец Педро Аграмунт переизбран председателем ПАСЕ
Он был единственным претендентом на эту должность.
В понедельник на пленарном заседании зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы испанец Педро Аграмунт был переизбран председателем ПАСЕ на второй годичный срок.
Об этом сообщается в твиттере ПАСЕ.
Pedro Agramunt is re-elected as @PACE_President for a second term of office: "I will do my utmost to serve this Assembly" he tells MPs pic.twitter.com/OBb1lbAYr2— PACE (@PACE_News) January 23, 2017
Аграмунт был единственным претендентом на эту должность, поэтому его утверждение состоялось автоматически.
Напомним, в октябре 2016 года на осенней сессии ПАСЕ Аграмунт заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые оставили ПАСЕ из-за санкций.
До избрания президентом в 2016 году, Аграмунт был председателем Европейской народной партии в ПАСЕ.