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Из-за тумана в Хитроу отменили 100 рейсов

Метеорологи призывают водителей к осторожности за рулем.

Из-за тумана в Хитроу отменили 100 рейсов
Туман в Хитроу
Фото: EPA/UPG

В лондонских аэропортах отменили ряд авиарейсов из-за тумана, который охватил большинство территории юга Англии.

Об этом сообщает "ВВС-Украина".

"В понедельник, 23 января, во всем Лондоне ожидается туманная погода, и в поездках некоторых пассажиров могут возникнуть перебои. Хитроу рекомендует пассажирам проверять статус своего полета перед прибытием в аэропорт", - такое сообщение размещено на сайте Хитроу.

В аэропорту Хитроу погода сказалась на 100 рейсах, а в Лондон-Сити отменили 15 рейсов. Аэропорт Гатвик сообщил, что следит за ситуацией.

Метеорологи призывают водителей к осторожности за рулем, поскольку в связи с минусовой температурой и инеем дороги могут стать скользкими.

Напомним, 4 января в аэропорту Лондона был арестован подозреваемый в терроризме.

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Тэги: Лондон, Хитроу, аэропорты

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