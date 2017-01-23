Названа сумма, с которой экс-президент Гамбии бежал из страны Очевидцы утверждают, что в грузовой самолет экс-президента было загружено несколько роскошных автомобилей и другие предметы роскоши.

Президент Гамбии с женой Фото: EPA/UPG

Более $11 млн пропали из государственной казны Гамбии после отъезда экс-президента страны Яйя Джамме.

Об этом сообщил советник нынешнего президента Адамы Бэрроу, передает ВВС.

"Казна фактически пуста. Это подтвердили технические специалисты министерства финансов и центробанка Гамбии", - заявил он, добавив, что за последние две недели Джамме вывел из страны более $11 млн. При этом издание отмечает, что не может подтвердить эту информацию по независимым источникам.

В субботу экс-президент Гамбии, занимавший пост главы государства более 20 лет, покинул страну после передачи власти победившему на выборах Адаме Бэрроу.

Очевидцы сообщают, что в грузовой самолет, на котором улетел Джамме, было загружено несколько роскошных автомобилей и другие предметы роскоши.

По некоторым данным, Джамме сейчас находится в Экваториальной Гвинее, однако власти страны не подтверждают эту информацию.

Днем ранее новый президент страны Адама Бэрроу объявил о фактическом урегулировании политического кризиса в Гамбии. Однако сам он пока находится в соседнем Сенегале.

В декабре Джамме отказался признать поражение на президентских выборах, в ходе которых, согласно официальным данным, за Бэрроу проголосовали 45,5% избирателей, в то время как кандидатуру Яйи Джамме поддержали около 36,7% пришедших на избирательные участки.