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"Исламское государство"

Турция уничтожила почти 200 объектов ИГИЛ за сутки

Ликвидированы 65 джихадистов.

Турция уничтожила почти 200 объектов ИГИЛ за сутки
Турецкие танки на границе с Сирией
Фото: EPA/UPG

Турецкие военные за сутки уничтожили 194 объекта террористической группировки "Исламское Государство" (ИГИЛ)  на севере Сирии, ликвидированы 65 боевиков.

Об этом говорится в сводке Генштаба Турции за 153-ый день операции "Щит Евфрата", сообщает Anadolu.

ВВС Турции также уничтожили шесть штабов, семь укрытий террористов и цех по изготовлению взрывчатки в районах Эль-Баб и Бзагах.

Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа 2016 года. С начала операции в Сирии от террористов освобожден 1875 кв. км территорий, на которых находятся 227 населенных пунктов.

Официальный Дамаск осудил операцию, назвав военную кампанию нарушением суверенитета Сирии. 

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Тэги: Турция, Сирия, борьба с терроризмом, "Исламское государство" (ИГИЛ)

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