Спецтема "Исламское государство" Турция уничтожила почти 200 объектов ИГИЛ за сутки Ликвидированы 65 джихадистов.

Турецкие танки на границе с Сирией Фото: EPA/UPG

Турецкие военные за сутки уничтожили 194 объекта террористической группировки "Исламское Государство" (ИГИЛ) на севере Сирии, ликвидированы 65 боевиков.

Об этом говорится в сводке Генштаба Турции за 153-ый день операции "Щит Евфрата", сообщает Anadolu.

ВВС Турции также уничтожили шесть штабов, семь укрытий террористов и цех по изготовлению взрывчатки в районах Эль-Баб и Бзагах.

Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа 2016 года. С начала операции в Сирии от террористов освобожден 1875 кв. км территорий, на которых находятся 227 населенных пунктов.

Официальный Дамаск осудил операцию, назвав военную кампанию нарушением суверенитета Сирии.