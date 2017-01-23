Спецтема
Турция уничтожила почти 200 объектов ИГИЛ за сутки
Ликвидированы 65 джихадистов.
Турецкие танки на границе с Сирией
Турецкие военные за сутки уничтожили 194 объекта террористической группировки "Исламское Государство" (ИГИЛ) на севере Сирии, ликвидированы 65 боевиков.
Об этом говорится в сводке Генштаба Турции за 153-ый день операции "Щит Евфрата", сообщает Anadolu.
ВВС Турции также уничтожили шесть штабов, семь укрытий террористов и цех по изготовлению взрывчатки в районах Эль-Баб и Бзагах.
Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа 2016 года. С начала операции в Сирии от террористов освобожден 1875 кв. км территорий, на которых находятся 227 населенных пунктов.
Официальный Дамаск осудил операцию, назвав военную кампанию нарушением суверенитета Сирии.