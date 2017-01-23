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Международная ситуация вокруг Украины дает нам серьезную надежду, - Ельченко

"Все серьезные юристы говорят, что решение Международного суда ООН будет однозначно в пользу Украины".

Международная ситуация вокруг Украины дает нам серьезную надежду, - Ельченко
Владимир Ельченко
Фото: vnews.agency/

Международная ситуация вокруг Украины сейчас начала выравниваться, что дает нам серьезную надежду на улучшение ситуации.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Если в конце года в воздухе витал какой-то пессимизм (в Сирии что-то пошло не так, начали говорить о возможном снятии санкций с России, Ле Пен начала признавать Крым российским), то сейчас, кажется, ситуация начала выравниваться. Сегодня ситуация уже не выглядит так, что санкции снимут, или снова о нас все забудут, или нас променяют то. И это вдохновляет. Так что у нас появляется серьезная надежда", - пояснил дипломат.

В связи с этим Ельченко назвал несколько фактов, свидетельствующих об этой положительной динамике: в середине декабря произошло принятие резолюции по Крыму - это первый документ ООН, где Россия открыто называется агрессором и оккупантом; глава Международного уголовного суда заключил, что ситуация в Крыму является чистой агрессией и подпадает под военные преступления; недавно МИД Украины подал иск в Международный суд ООН, в результате чего серьезные юристы начали уже анализировать последствия: в отличие от резолюции Генассамблеи или даже Совета Безопасности ООН, которые не выполняются, любое решение Международного Суда ООН надо будет выполнять.

"Да, мы не говорим, что решение в пользу Украины будет уже завтра. Да, это займет несколько лет. Но все серьезные юристы говорят, что решение будет однозначно в пользу Украины - потому что есть серьезная доказательная база, от которой никуда не денешься. И второе, это решение будет выполнено всеми национальными судами. А это значит, что пойдут аресты российской собственности за рубежом, судов, самолетов. Если к этому добавить санкции, которые уже влияют на экономическую ситуацию в России, то последствия для Кремля будут гораздо серьезнее, чем кто-то себе там представляет. Убежден, что и в самой России уже все больше людей осознают, что не все так просто и легко как им показывают в телевизоре", - заключил Ельченко.

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Тэги: Россия, ООН, судебный иск, Владимир Ельченко

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