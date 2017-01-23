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В Китае зафиксирован рекордный рост рождаемости

Причиной стала отмена политики "одна семья - один ребенок".

В Китае зафиксирован рекордный рост рождаемости

В 2016 году в Китае родились 17,6 млн человек. Это самый высокий уровень рождаемости с 2000 года. Для сравнения, средняя рождаемость в 2011-2015 годах составляла на 1,4 млн человек меньше.

В результате изменения законодательства о семье в 2015 году, когда власти разрешили китайским семьям заводить второго ребенка, в стране произошел рост рождаемости, сообщает Reuters.

Таким образом, считают китайские власти, отмена политики "одна семья - один ребенок" оказалась "очень своевременной и очень эффективной".

Поправки в китайское законодательство были приняты в конце декабря 2015 года, и через несколько дней, с 1 января, все семьи в стране получили право иметь двух детей. Компартия Китая объяснила это решение желанием стимулировать экономический рост, поскольку в 2014 году в стране впервые за более чем 20 лет сократилась численность трудоспособного населения.

Политику ограничения рождаемости "одна семья - один ребенок" китайские власти ввели в 1979 году. В то время считалось, что уровень рождаемости в три ребенка приведет к избыточной нагрузке на экономику. Исключения делались только для представителей национальных и религиозных меньшинств.

В конце 2013 года ограничения были ослаблены, и двух детей разрешили заводить семьям, где один из супругов был единственным ребенком у своих родителей.

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Тэги: Китай, демография, рождаемость

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