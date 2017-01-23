Социалистов на выборах президента Франции представят Амон или Вальс Согласно опросам, конкуренцию Фийону и ле Пен они составить не смогут.

Бенуа Амон Фото: EPA/UPG

Бывший министр образования Франции Бенуа Амон и бывший премьер-министр страны Мануэль Вальс стали лидерами по итогам первого тура праймериз социалистов во Франции.

По предварительным данным, Амон набрал 35,21% голосов, Вальс - 31,56%, сообщает Би-би-си. На третьем месте - экс-министр экономики Арно Монтебур, за которого проголосовали около 18% избирателей.

Лидер социалистов и действующий президент Франции Франсуа Олланд решил не участвовать в предвыборной кампании.

Второй тур предварительных выборов пройдет 29 января, по его итогам будет определен кандидат в президенты Франции от Социалистической партии на выборах 2017 года.

Согласно последним данным соцопросов, ни у одного из потенциальных кандидатов-социалистов нет больших шансов достичь финального раунда президентских выборов. Как ожидается, на пост президента страны в итоге будет претендовать бывший премьер-министр Франции, консерватор Франсуа Фийон и лидер "Национального фронта" Марин ле Пен.

Большинство политологов полагают, что наибольшие шансы на победу - у Фийона. Среди его предвыборных обещаний - снижение налогов для бизнеса, смягчение трудового законодательства и сокращение числа работников бюджетной сферы.