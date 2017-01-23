Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
ГлавнаяМир

Социалистов на выборах президента Франции представят Амон или Вальс

Согласно опросам, конкуренцию Фийону и ле Пен они составить не смогут.

Социалистов на выборах президента Франции представят Амон или Вальс
Бенуа Амон
Фото: EPA/UPG

Бывший министр образования Франции Бенуа Амон и бывший премьер-министр страны Мануэль Вальс стали лидерами по итогам первого тура праймериз социалистов во Франции.

По предварительным данным, Амон набрал 35,21% голосов, Вальс - 31,56%, сообщает Би-би-си. На третьем месте - экс-министр экономики Арно Монтебур, за которого проголосовали около 18% избирателей.

Лидер социалистов и действующий президент Франции Франсуа Олланд решил не участвовать в предвыборной кампании.

Второй тур предварительных выборов пройдет 29 января, по его итогам будет определен кандидат в президенты Франции от Социалистической партии на выборах 2017 года.

Согласно последним данным соцопросов, ни у одного из потенциальных кандидатов-социалистов нет больших шансов достичь финального раунда президентских выборов. Как ожидается, на пост президента страны в итоге будет претендовать бывший премьер-министр Франции, консерватор Франсуа Фийон и лидер "Национального фронта" Марин ле Пен.

Большинство политологов полагают, что наибольшие шансы на победу - у Фийона. Среди его предвыборных обещаний - снижение налогов для бизнеса, смягчение трудового законодательства и сокращение числа работников бюджетной сферы.

Новости по теме:

Тэги: Франция, Мануэль Вальс, выборы президента Франции (2017)

Читайте в разделе