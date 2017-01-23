Украина снова поставит вопрос об открытии офиса поддержки ООН в Украине, - Ельченко Для мониторинга выполнения Минских договоренностей.

Здание ООН Фото: tatar-tribun.ru

Председательствование Украины в Совбезе ООН в феврале будет использовано для решения украинских проблем, в том числе об открытии офиса поддержки ООН в Украине.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

«…мы используем все возможности для того, чтобы поднять наши вопросы. Например, по первой теме - по защите критической инфраструктуры», - сказал Ельченко.

Что касается вторых тематических дебатов по конфликтах в Европе, то «это будет прекрасный повод нарушить наш вопрос и послушать, что думают другие».

Также мы обязательно снова поставим вопрос об открытии в Украине офиса поддержки ООН и о большей роли Генерального секретаря.

«Не хочу загадывать наперед, но я думаю, что в феврале у нас будут не менее несколько возможностей для того, чтобы, пользуясь председательством, попробовать принять решение Совета Безопасности по меньшей мере об открытии офиса ООН в Украине. Который будет заниматься мониторингом выполнения Минских договоренностей. Но это зависит не только от ситуации здесь, а еще и от того, как пойдет наш переговорный процесс с ОБСЕ - мы не хотим мешать, чтобы один процесс накладывался на другой. Так что если будет возможность и необходимость, мы обязательно этот вопрос в феврале поднимем», - сказал Ельченко.

При этом посол попросил не преувеличивать роль и значение именно председательствования в этом месяце, «потому что больше важен сам процесс членства в Совбезе, а он двухлетний».