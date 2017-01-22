Сенаторы США намерены помешать отмене санкций против России "Мы отменяем санкции - это говорит России идти дальше".

Джон Маккейн (слева) и Чак Шумер Фото: EPA/UPG

Группа американских сенаторов из обеих партий намерены помешать президенту США Дональду Трампу отменить санкции в отношении России без одобрения Конгресса.

Об этом пишет Politico.

На прошлой неделе Трамп заявил, что изучит возможность соглашения с Владимиром Путиным, чтобы ослабить некоторые санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений в России.

Но в воскресенье, 22 января, сенаторы Чак Шумер (демократ) и Джон Маккейн (республиканец) заявили, что следует сделать все для того, чтобы Трамп не смог провести такую сделку и ослабил санкции против России. В эфире телеканала ABC Маккейн и Шумер сказали, что они вскоре представят законопроект, который позволил бы предотвратить подобное развитие событий.

Сенаторы Бен Кардин (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) также поддерживают законопроект.

"Мы отменяем санкции - это говорит России идти дальше и вмешиваться в наши выборы, делать плохие вещи, это говорит Китаю, это говорит Ирану. Это было бы ужасно. Поэтому этот законопроект, я надеюсь, получит поддержку обеих партий", - заявил Шумер.

"Если мы не будем сохранять эти санкции и даже увеличим их, это будет стимулировать Владимира Путина, который является военным преступником", – заявил в свою очередь сенатор Маккейн.

Пока не ясно, выставит ли лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл этот законопроект на голосование.

Напомним, первые американские санкции в отношении России были введены в марте 2014 года против отдельных российских чиновников, причастных к незаконной аннексии Крыма. Попавшим в список людям был запрещен въезд в США, а их активы в стране заморожены. Впоследствии США неоднократно расширяли санкционный список и включили в него не только отдельных людей, но и целые отрасли российской экономики.

Сейчас санкции касаются 141 физического лица и 110 юридических лиц. Кроме того, секторальные санкции наложены на 258 юрлиц.