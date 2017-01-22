Румен Радев вступил в должность президента Болгарии Новый глава государства пообещал быть президентом всех болгар.

Фото: EPA/UPG

В воскресенье, 22 января, состоялась инаугурация нового президента Болгарии Румена Радева.

Церемония состоялась в Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение

В своей инаугурационной речи Радев, принимая пост от своего предшественника Росена Плевнелиева, заявил, что будет президентом всех болгарских граждан, независимо от их партийной принадлежности, этнического происхождения и религии. Он также призвал граждан Болгарии вместе строить более справедливое общество, которое не являлось бы заложником прошлого, а напротив, создавало бы будущее.

Радев стал пятым президентом Болгарии.

Он был избран на выборах 13 ноября 2016 года, получив поддержку 59,37% избирателей.

Генерал-майор в отставке Румен Радев родился в 1963 году в городе Димитровграде. Кадровый военный, бывший командующий военно-воздушными силами Болгарии. В 1982 году окончил с золотой медалью математический колледж в городе Хасково. В 2003 году также с отличием закончил военно-воздушный колледж в США, получив степень магистра. В 2016 году был выдвинут на должность президента страны Болгарской социалистической партией и движением Альтернатива болгарскому возрождению. Позднее "Альтернатива" отозвала свой голос.

Предыдущий президент Росен Плевнелиев занимал пост с 22 января 2012 года. Он решил не выдвигать свою кандидатуру на второй срок.