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Медведев потерял надежду на отмену санкций

Премьер России призвал не надеяться на Трампа.

Медведев потерял надежду на отмену санкций
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на съезде "Единой России" заявил, что санкции вскоре отменены не будут, и "нечего надеяться на чужие выборы". Он также призвал "расстаться с иллюзиями", пишет Би-би-си.

Медведев добавил, что следует прекратить рассчитывать "на приход новых руководителей иностранных".

"Все, что случилось, это надолго", - сказал российский премьер.

Президент США Дональд Трамп, до вступления в должность, говорил, что мог бы отменить наложенные на Россию санкции в обмен на какие-то уступки.

Ранее Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

"Против России введены санкции - давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией, - цитирует избранного президента Times. - Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса. Однако Россия сейчас сильно страдает из-за санкций, а я думаю, что может произойти нечто такое, от чего много людей выиграют".

До этого Дональд Трамп в интервью американскому изданию Wall Street Journal заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере на какое-то время" .

В то же время он сказал, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США.

"Если нам удается поладить, и если Россия нам действительно помогает, если кто-то делает действительно отличные вещи, то зачем кому бы то ни было сохранять санкции", - приводит издание слова Трампа.

Первые санкции были введены в марте 2014 года против отдельных российских чиновников, причастных к аннексии Крыма. Попавшим в список людям был запрещен въезд в США, а их активы в стране заморожены.

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Тэги: Россия, санкции, Дмитрий Медведев

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