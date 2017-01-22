Экс-президент Гамбии покинул страну Яйя Джамме отправился в изгнание в Экваториальную Гвинею.

Президент Гамбии Яйя Джамме Фото: EPA/UPG

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме покинул страну и вылетел самолетом в Гвинею, сообщает в воскресение, 22 января, агентство AFP.

Затем 51-летний Джамме намерен отправиться в изгнание в Экваториальную Гвинею. До этого экс-президент под угрозой насильственного отстранения от власти иностранными вооруженными силами согласился уйти с поста и передать руководство страной победителю выборов Адаме Барроу.

В пятницу, 20 января, в столице Гамбии состоялась встреча Яйи Джамме с главами государств Мавритании и Гвинеи, в ходе которой экс-президента Гамбии убедили сложить с себя полномочия. В телевизионном обращении в субботу, 21 января, Джамме заявил об отказе от своих притязаний и пообещал провести мирную передачу власти.

Выборы в Гамбии прошли 1 декабря 2016 года. Находившийся 22 года у власти Яйя Джамме набрал 36,7 процента голосов, Адаме Барроу - 45,5 процента. 19 января проигравший президент должен был передать власть Барроу, однако вместо этого он ввел в стране чрезвычайное положение. Мировое сообщество признало режим Джамме незаконным, и соседние с Гамбией страны по решению Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ночь на 20 января осуществили вооруженное вторжение на ее территорию.